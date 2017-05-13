  • السبت ١٦ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193426 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: اقتصاد  
ايران والمجر تؤكدان على تعزيز التعاون في المجال الزراعي

ايران والمجر تؤكدان على تعزيز التعاون في المجال الزراعي

اشار السفير الايراني في بودابست "غلام علي رجبي يزدي" ورئيس غرفة التجارة المجرية "بالاز غيورفي" الى الطاقات المناسبة جدا في القطاع الزراعي للبلدين، واكدا على رفع مستوى التعاون بينهما في هذا المجال.

واشار السفير "رجبي يزدي" الى زيارة وفدين من القطاع الخاص الزراعي الايراني الى المجر، معتبرا ذلك فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون في القطاع الزراعي.

واشار الى الطاقات المناسبة التي تحظى بها بعض المحافظات الايرانية في القطاع الزراعي، داعيا الى التخطيط لإرساء العلاقة بين القطاعات الناشطة في البلدين في مجال المنتوجات الزراعية.

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة المجرية خلال اللقاء: إن التعاون الزراعي في مختلف المجالات يوفر ارضية ملائمة جدا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والمجر.

وشرح غيورفي طاقات بلاده التجارية في مجال المحاصيل الزراعية وقال: ان المواشي والدواجن تعد من ضمن اهم المجالات التي تتوفر فيها إمكانية التعاون بين ايران والمجر كما ان إيجاد مسالخ لانتاج اللحوم الحلال في المجر بإمكانه ان يشكل مجالا آخر للتعاون بين البلدين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0748 sec