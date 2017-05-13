اشار السفير الايراني في بودابست "غلام علي رجبي يزدي" ورئيس غرفة التجارة المجرية "بالاز غيورفي" الى الطاقات المناسبة جدا في القطاع الزراعي للبلدين، واكدا على رفع مستوى التعاون بينهما في هذا المجال.

واشار السفير "رجبي يزدي" الى زيارة وفدين من القطاع الخاص الزراعي الايراني الى المجر، معتبرا ذلك فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون في القطاع الزراعي.

واشار الى الطاقات المناسبة التي تحظى بها بعض المحافظات الايرانية في القطاع الزراعي، داعيا الى التخطيط لإرساء العلاقة بين القطاعات الناشطة في البلدين في مجال المنتوجات الزراعية.

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة المجرية خلال اللقاء: إن التعاون الزراعي في مختلف المجالات يوفر ارضية ملائمة جدا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والمجر.

وشرح غيورفي طاقات بلاده التجارية في مجال المحاصيل الزراعية وقال: ان المواشي والدواجن تعد من ضمن اهم المجالات التي تتوفر فيها إمكانية التعاون بين ايران والمجر كما ان إيجاد مسالخ لانتاج اللحوم الحلال في المجر بإمكانه ان يشكل مجالا آخر للتعاون بين البلدين.