اعلن المدير التنفيذي لشركة إعداد وانتاج المواد المنجمية الايرانية وجيه الله جعفري، عن اكتشاف احتياطيات منجمية جديدة في البلاد بقيمة 4 مليارات و 800 مليون دولار خلال الاعوام الاخيرة.

وقال جعفري يوم الخميس في كلمة له خلال ملتقى دور المناجم والصناعات المنجمية في تنمية البلاد المنعقد في مدينة يزد وسط البلاد، انه تم خلال فترة الحكومة الحالية (نحو 4 اعوام) إنجاز عمليات حفر وتنقيب بما نسبته ضعف المنجز في الفترة المماثلة السابقة حيث تم خلال ذلك الكشف عن اكثر من 350 مليون طن من خام الحديد و 400 مليون طن من الفحم الحجري بقيمة 4 مليارات و 800 مليون دولار.

وأشار الى ان اكثر من نصف المناجم في البلاد مفتوحة واضاف، انه لهذا السبب فان استثمار المناجم العميقة وتحت الارض تعد من الاجراءات المؤثرة في الاستفادة بصورة افضل من الطاقات المنجمية.

واوضح بان البلاد بحاجة ماسة الى كميات اكبر من بعض المعادن وقال، انه على سبيل المثال فان الطاقة الانتاجية للبوتاس من منجم خور وبيابانك تبلغ 50 الف طن في حين ان حاجة البلاد تبلغ 250 الف طن منه سنويا لذا فقد تم وضع برنامج في جدول الاعمال لاستخراج البوتاس من صحراء الملح في قم.

وتابع جعفري، ان هنالك حاجة للابحاث والمزيد من المعرفة العلمية لتعزيز معالجة المعادن والكشف عن مواد منجمية جديدة وهو ما من شأنه ان يؤدي الى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.