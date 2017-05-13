اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا آمانو، ان الوكالة تدعم شرق اوسط خال من السلاح النووي.

وقال آمانو، خلال اجتماع استضافته مؤسسة الدراسات الدولية في الدنمارك، الخميس، انه بالمقدار الذي يرتبط بنا فان الوكالة تدعم ايجاد منطقة خالية من الاسلحة النووية الا اننا لا ندخل في مفاوضات بهذا الشأن لكننا ندعمها ونقدم الوثائق المرتبطة.

واضاف: انما نستطيع فعله هو تقديم الدعم لتنفيذ عملية نزع الاسلحة وفق طلب البلدان الاعضاء.

واعتبر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست منظمة تخص المفاوضات حول نزع الاسلحة النووية وهي لاتريد ان تكون بديلة للجنة الاولى التابعة للأمم المتحدة والتي تضطلع بمهمة نزع الاسلحة.

ويشار الى ان الوكالة لم تستطع منذ عام 2012 عقد اي اجتماع حول موضوع (شرق اوسط خال من الاسلحة النووية) بسبب ضغوط اميركا والكيان الاسرائيلي على هذه المنظمة الدولية.