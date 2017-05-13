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رقم الخبر: 193421 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: دوليات  
اليونان تسجن سويديّين انضما لداعش

اليونان تسجن سويديّين انضما لداعش

قضت محكمة يونانية بسجن مواطنين سويديين اثنين لخمسة عشر عاما، بعد أن أدانتهما بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت أسوشيتد برس عن محامي الرجلين قوله إنهما أدينا بتهمة حيازة أسلحة - عبارة عن سكيني صيد - بنية دعم تنظيم إرهابي. وأدين الرجلان، وهما في الثلاثين والحادية والعشرين من العمر، الجمعة في بلدة أليكساندرو بولي الواقعة شمال شرقي اليونان. وأوقفت السلطات السويديين في فبراير العام الماضي في محطة للحافلات قرب الحدود التركية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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