قضت محكمة يونانية بسجن مواطنين سويديين اثنين لخمسة عشر عاما، بعد أن أدانتهما بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت أسوشيتد برس عن محامي الرجلين قوله إنهما أدينا بتهمة حيازة أسلحة - عبارة عن سكيني صيد - بنية دعم تنظيم إرهابي. وأدين الرجلان، وهما في الثلاثين والحادية والعشرين من العمر، الجمعة في بلدة أليكساندرو بولي الواقعة شمال شرقي اليونان. وأوقفت السلطات السويديين في فبراير العام الماضي في محطة للحافلات قرب الحدود التركية.