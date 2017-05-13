وفي اللقاء نقل السفير نوري شاهرودي تحيات الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف الى السلطان قابوس ووزير الخارجية يوسف بن علوي، متمنيا للسلطان قابوس موفور الصحة والعافية.

واشاد السفير الايراني بالعلاقات الممتازة بين البلدين وجهود سلطنة عمان للوصول الى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1)، مؤكدا رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تطوير العلاقات المتبادلة خاصة في المجال الاقتصادي.

من جانبه رحب وزير الخارجية العماني بالسفير الايراني الجديد في مسقط، واكد على العلاقات الممتازة بين البلدين، مثمنا دعم مسؤولي البلدين لتطوير العلاقات بينهما.

وكان نوري شاهرودي ممثلا للامام الخميني (رض) في الكويت في عقد الثمانينات من القرن الماضي ومن ثم عيّن سفيرا لايران في ليبيا وبعدها في السعودية، وخلال الاعوام الأخيرة عمل مستشارا للشؤون الدولية لرئاسة السلطة القضائية ومجلس الشورى الاسلامي ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومن المقرر ان يقدم السفير نوري شاهرودي اوراق اعتماده الى سلطان عمان قابوس بن سعيد.



