قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية في تقرير لها يوم الجمعة، أن فترة رئاسة بينيا نييتو أعنف فترة عاشتها المكسيك، فالعنف ضد المجرمين والإفلات من العقاب يجعل البلد يعاني من ورم خبيث يهدد استمرار النظام ويضعفه.

وصنفت مؤسسة بحثية مقرها لندن، المعركة بين العصابات الإجرامية وقوات الحكومة المكسيكية جعلت البلاد تأتي في المرتبة الثانية بعد سوريا من حيث عدد القتلى في صراع مسلح على مستوى العالم خلال العام الماضي، وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقرير سنوي تحت عنوان "مسح النزاع المسلح" أن نحو 23 ألف شخص لقوا حتفهم في عام 2016 خلال صراع المكسيك مع العصابات الإجرامية، بينما قتل 50 ألف شخص في الصراع الذي تشهده سوريا.

وأوضحت الصحيفة أنه هناك زيادة في معدل الجريمة بـ 22.8%، والتي تعتبر تدهور أحدى الوعود الانتخابية الرئاسية لبينيا نييتو، خاصة وأن المكسيك لم تتمكن من تمرير قانون الأمن الداخلي وفشل في خارطة طريق للعمل من جانب القوات العسكرية والاتحادية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.