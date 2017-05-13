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|رقم الخبر: 193418
|تاريخ النشر: أيار 12, 2017
|الوقت: 18:53
|الاقسام: دوليات
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النيبال تشهد أول انتخابات محلية منذ 20 عاما
تصوت نيبال في انتخابات محلية يوم الأحد المقبل للمرة الأولى في عشرين عاما وهي خطوة رئيسية في الانتقال الصعب إلى الديمقراطية بعد أكثر من عقد على نهاية الحرب الأهلية في البلاد.
وتأمل الحكومة في أن تقود الانتخابات التي ستجري على مرحلتين إلى إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام. ويهدد نزاع وقع في الآونة الأخيرة بين الحكومة التي يقودها الماويون ورئيس المحكمة العليا بعرقلة التصويت.
وعانت نيبال من الاضطرابات السياسية لسنوات منذ انتهاء تمرد ماوي 2006.
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