النيبال تشهد أول انتخابات محلية منذ 20 عاما تصوت نيبال في انتخابات محلية يوم الأحد المقبل للمرة الأولى في عشرين عاما وهي خطوة رئيسية في الانتقال الصعب إلى الديمقراطية بعد أكثر من عقد على نهاية الحرب الأهلية في البلاد.