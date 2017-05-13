قال مساعد كبير للرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون يوم الجمعة: إن الرئيس مستعد لإجراء محادثات مع التجمع المحافظ الرئيسي في البلاد وذلك بعد يوم من إقدام حزبه على ضم مجموعة من الاشتراكيين ضمن مرشحيه للانتخابات البرلمانية القادمة.

كان ماكرون قد نسف الحدود التقليدية للسياسة الفرنسية عندما فاز بانتخابات الرئاسة يوم الأحد الماضي تحت لواء حزب (الجمهورية إلى الأمام) الذي تشكل منذ عام واحد.

وقال آرنو لوروا المتحدث باسم ماكرون على قناة (بي.أف.أم) التلفزيونية "هناك مجموعة بين الجمهوريين (المحافظين في فرنسا)... تقول: نريد أن نحقق نفعا لبلدنا، لكننا لا نريد أن ‘نمكرن‘أنفسنا".

وأضاف "نحن كأناس مسؤولين منفتحون أمام النقاش. لا أغلق أي باب".

من جهته يعقد الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين في برلين بعد يوم من تنصيبه المقرر يوم الأحد.

وأعلن شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل نبأ الزيارة يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي اعتيادي.