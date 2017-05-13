اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة، مواطنا فلسطينيا من مخيم شمس شرق طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، كما داهمت بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وداهم العشرات من جنود الاحتلال مخيم نور شمس واعتقلوا طه الإيراني رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وتمركزت قوات الاحتلال في منطقة المحجر التابعة للمخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة دير الغصون شمال طولكرم وداهمت ورشة حدادة وعاثت فيها خرابا، وحطمت العديد من المعدات داخل المحددة، إضافة إلى تفتيش بيت صاحب الورشة والتنكيل بسكان المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة اليامون غرب جنين وداهمت منزلاً وعبث بمحتوياتهما تاركة خرابا وفسادا، موضحة أنه تخلل الاقتحام التحقيق الميداني مع مواطنين فلسطينيين.

كما أقدم جيش العدو الصهيوني المحتل على اعتقال 15 فلسطينيا في سلسة مداهمات نفذها بأنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش العدو الصهيوني، في تصريح مكتوب، إنه اعتقل الفلسطينيين للاشتباه فيهم "بنشاط إرهابي شعبي ضد مواطني وقوات الأمن الإسرائيلية".

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية؛ ويقول مسؤولون فلسطينيون إن "إسرائيل" اعتقلت أكثر من 850 ألف فلسطيني خلال الأعوام الخمسين الماضية وتشير التقديرات الرسمية الفلسطينية إلى وجود 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

إلى ذلك أصيب 12 شاباً وفتى، الخميس، خلال المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال في رام الله بالضفة الغربية تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

ووقعت الاشتباكات عند حاجز بيت إيل شرقي مدينة رام الله، بعد ساعات من دعوة اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام إلى "يوم غضب" في مدن الضفة الغربية كافة، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمشاركة عشرات المواطنين في مسيرة تضامنية مع الأسرى، انطلقت من أمام خيمة الاعتصام وسط مدينة نابلس باتجاه حاجز حوارة جنوبي المدينة.

واصيب 5 شبان بالرصاص الحي، فيما أصيب شاب برصاص التوتو المتفجّر بالقدم، و5 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة قرب حاجز "بيت إيل".

وجاءت هذه التحركات في وقت أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح عن دعوة أعضائها وكوادرها في سجون الاحتلال بالانضمام للإضراب المفتوح عن الطعام فورا، باستثناء الأسرى المرضى والأسيرات والصغار.

ويخوض أكثر من 1600 أسير فلسطيني من بين نحو 6 آلاف أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، من أجل تحسين ظروف اعتقالهم.

وفي غضون ذلك نقل مراسل الميادين عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين معلومات عن بوادر لبدء مفاوضات مع قادة إضراب الأسرى الجمعة.

وأكدت عضو المجلس الثوري في حركة فتح فدوى البرغوثي في حديث للميادين أنّ الأسرى لن يفكّوا الإضراب إلا بأمر من قائد الإضراب المناضل مروان البرغوثي، وتشير إلى أنّ الاحتلال يضغط حتى على الصليب الأحمر.

وأوضحت البرغوثي أنّ "الأسير البرغوثي رتّب الأمور جيّداً مع كل السجون قبل الإضراب، لأنه كان يعلم أنه سيتم عزله". ولفتت إلى وجود حراك اليوم، حيث أن سلطات الاحتلال حاولت أن تتكلّم مع أسرى كل سجن على حدا لتفريقهم، ثم عادت لتقول إنها ستجلس مع قيادات كل السجون لكنها ترفض حضور البرغوثي".

وعبّرت البرغوثي عن ثقتها بصمود الأسرى وقدرتهم على إدارة المعركة لتحقيق الانتصار، وأشارت إلى أنه "بعد 25 يوماً باتت السلطات الإسرائيلية تمارس كل أساليبها للاستفراد بالأسرى، ومنها عزل المناضل البرغوثي". كما أشارت إلى أن الصليب الأحمر بلّغها أنّه تمكّن بعد مرور 25 يوماً أن يزور زوجها البرغوثي وكل الأسرى، الأمر الذي يدل على مدى استهداف السلطات الإسرائيلية للأسرى المعتقلين.

وقالت عضو المجلس الثوري في حركة فتح إنّ الصليب الأحمر لا يريد أن يعطي أية معلومات من أجل أن يتمكن من استكمال زيارة كل الأسرة، وهذا الأمر برأيها "مؤشر واضح على انّ إسرائيل تضغط على الجميع حتى على الصليب الأحمر".

ويذكر أن أكثر من ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام منذ 25 يوماً من أجل تحسين ظروفهم في السجن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس قوله إن وفدا من المؤسسة تمكن صباحا من زيارة البرغوثي للمرة الأولى منذ بدء الإضراب.