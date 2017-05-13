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رقم الخبر: 193415 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: دوليات  
انفجار يقتل 10 في إقليم بلوخستان الباكستاني

انفجار يقتل 10 في إقليم بلوخستان الباكستاني

قالت الشرطة الباكستانية إن قنبلة انفجرت في موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ يوم الجمعة في إقليم بلوخستان مما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل.

ووقع الانفجار قرب بلدة ماستونج على بعد 50 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة الإقليم وعرضت محطات تلفزيونية محلية لقطات لما بدا أنها سيارة دمرها الانفجار. وذكر مصدر طبي أن عدد القتلى ارتفع إلى 20.

وقال عبد الغفور حيدري نائب رئيس مجلس الشيوخ لرويترز بعد دقائق من الانفجار إنه يعتقد أنه كان المستهدف وإنه أصيب بإصابات طفيفة. وقال لرويترز عبر الهاتف: كان موكبي متجها إلى ماستونج ووقع انفجار. هناك العديد من الضحايا إذ كان الموكب يضم كثيرين.

وقال غضنفر علي شاه المسؤول بشرطة ماستونج إنه يبدو أن الموكب تعرض لهجوم من مفجر انتحاري وقتل عشرة على الأقل بينهم سائق حيدري.

ويشن متشددون انفصاليون في بلوخستان حملة ضد الحكومة المركزية منذ عقود للمطالبة بنصيب أكبر من ثروات الإقليم الغني بالغاز.

كما تنشط حركة طالبان ومتشددون إسلاميون آخرون في الإقليم المتاخم لأفغانستان وإيران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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