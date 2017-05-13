أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة صواريخ باتريوت لدولة الإمارات.

ويتعين أن يوافق الكونغرس الأمريكي على هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار.

وأوضح البنتاغون في بيان صادر عنه أن هذه الصواريخ من شأنها أن "تخدم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز الأمن لحليف مهم لطالما كان عاملا في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

وكانت الإمارات تقدمت بطلب شراء 160 صاروخا ومعدات عسكرية أخرى، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة لدول مجلس التعاون في وقت لاحق من الشهر الجاري في السعودية.