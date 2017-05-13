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رقم الخبر: 193414 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 18:59 الاقسام: عربيات  
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة صواريخ بقيمة ملياري دولار للإمارات

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة صواريخ بقيمة ملياري دولار للإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة صواريخ باتريوت لدولة الإمارات.

ويتعين أن يوافق الكونغرس الأمريكي على هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار.

وأوضح البنتاغون في بيان صادر عنه أن هذه الصواريخ من شأنها أن "تخدم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز الأمن لحليف مهم لطالما كان عاملا في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

وكانت الإمارات تقدمت بطلب شراء 160 صاروخا ومعدات عسكرية أخرى، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة لدول مجلس التعاون في وقت لاحق من الشهر الجاري في السعودية.

 

 
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مصدر الخبر: الإمارات/وكالات
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