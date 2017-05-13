قالت وسائل إعلام إيطالية: إن انفجارين وقعا قرب مكتب بريد في وسط العاصمة روما يوم الجمعة وأضافت أنه لم تقع إصابات فيما يبدو بينما لحقت أضرار بسيارة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (آر.أيه.آي) على موقعها: انفجار مزدوج في روما... المعلومات الأولية من الموقع تشير إلى عدم وقوع إصابات. سيارة واحدة لحقت بها تلفيات ونقلت عن موظف في خدمات الطوارئ قوله إن الوضع "تحت السيطرة".

وذكرت خدمة المعلومات لوكفيردي التي يديرها نادي السيارات الإيطالي بالتعاون مع شرطة المدينة على موقع تويتر أنه تم إغلاق منطقة قرب سيرك ماكسيموس التاريخي لدواع أمنية لكن حركة المرور لم تتأثر.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إنه جرى العثور على العبوتين الناسفتين قرب سيارات متوقفة في المنطقة حيث تبحث السلطات كل الأسباب المحتملة ومن بينها أن المتفجرات ربما كانت طردا مفخخا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد الشرطة ورجال الإطفاء في الموقع.