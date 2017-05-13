  • السبت ١٦ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193410 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: دوليات  
انفجاران وسط العاصمة روما ولا إصابات

انفجاران وسط العاصمة روما ولا إصابات

قالت وسائل إعلام إيطالية: إن انفجارين وقعا قرب مكتب بريد في وسط العاصمة روما يوم الجمعة وأضافت أنه لم تقع إصابات فيما يبدو بينما لحقت أضرار بسيارة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (آر.أيه.آي) على موقعها: انفجار مزدوج في روما... المعلومات الأولية من الموقع تشير إلى عدم وقوع إصابات. سيارة واحدة لحقت بها تلفيات ونقلت عن موظف في خدمات الطوارئ قوله إن الوضع "تحت السيطرة".

وذكرت خدمة المعلومات لوكفيردي التي يديرها نادي السيارات الإيطالي بالتعاون مع شرطة المدينة على موقع تويتر أنه تم إغلاق منطقة قرب سيرك ماكسيموس التاريخي لدواع أمنية لكن حركة المرور لم تتأثر.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إنه جرى العثور على العبوتين الناسفتين قرب سيارات متوقفة في المنطقة حيث تبحث السلطات كل الأسباب المحتملة ومن بينها أن المتفجرات ربما كانت طردا مفخخا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد الشرطة ورجال الإطفاء في الموقع.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/7288 sec