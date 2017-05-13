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رقم الخبر: 193409 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 17:46 الاقسام: عربيات  
المغرب.. اعتقال "دواعش" خططوا لمهاجمة "مرافق حكومية"

المغرب.. اعتقال "دواعش" خططوا لمهاجمة "مرافق حكومية"

أعلنت السلطات المغربية، الخميس، توقيف ستة أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يعتزمون شن هجمات على "بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق حكومية".

وأوضح بيان للداخلية المغربية، أن الأشخاص الذين اعتقلوا في 9 و10 مايو الجاري، كانوا ينشطون في مدن عدة من البلاد؛ هي الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش وآسفي.

وأعلن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، (التابع للمخابرات الداخلية)، إحباط أكثر من خلية إرهابية بالبلاد، كما أشار إلى أن بعضها كان يحضر لهجمات في البلاد.

وتسعى السلطات في المغرب إلى الحؤول دون حصول اختراق إرهابي للبلاد، لاسيما في ظل الفوضى الليبية، ووجود أكثر من ألفي مغربي في صفوف داعش بحسب الداخلية المغربية.

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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