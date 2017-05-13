أعلن النائب رئيس مجلس الوزراء السوداني بكري حسن صالح في وقت متأخر مساء الخميس تشكيل حكومة جديدة تتألف من واحد وثلاثين وزيرا وثلاثة وأربعين وزير دولة

وقال بكري صالح في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري: إن الحكومة ضمت كافة الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في "الحوار الوطني".

وأضاف صالح أن الحكومة جاءت معبرة عن توصيات "الحوار الوطني" في يناير 2014 لحل أزمات السودان الاقتصادية وإنهاء الحرب في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

يذكر أن الحوار الذي أشار إليه بكري صالح قاطعته أحزاب معارضة رئيسية وكذلك الحركات التي تقاتل الحكومة، واختتم أعماله أكتوبر الماضي، وقد حصلت الأحزاب التي شاركت في الحوار على ستة مقاعد من لإجمالي واحد وثلاثين مقعدا.

يشار إلى أن عمر البشير يحكم السودان بنظام رئاسي منذ توليه السلطة عقب الانقلاب العسكري الذي قام به عام 1989، وكان البرلمان قرر في ديسمبر الماضي تعديلا دستوريا يستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس وشغله بكري حسن صالح وهو الضابط الوحيد الذي ظل محتفظا بمنصبه في الحكومة منذ الانقلاب.