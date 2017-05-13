ووفقا لصحيفة بره فرنتة الاسبانية المتخصصة في السياحة والفندقة، فقد اتفق الطرفان على تشجيع الرحلات السياحية بين ايران واسبانيا، ولكن لم يحددا ماهية الاجراءات التي سيقومان بها في هذا الاطار.

ويتضمن الاتفاق تنظيم ورشات تقنية واجراء زيارات تفقدية علمية من اجل تحديد اوضاع الابنية وتقديم الاستشارات اللازمة.

وبناء على الاتفاق سيشمل المشروع ترميم واعداد مائة بناء سنويا ليصبح العدد الاجمالي 1084 بناء حتى نهاية العام 2025 ، تحت اشراف منظمة سبتا التي تقوم بدورها بتحويلها الى القطاع الخاص.

وحسبما تمت الاشارة اليه، هنالك مستثمرون سويديون وايطاليون يرغبون في الاستثمار في مشروع حفظ وترميم هذه الابنية التاريخية التي ستحول الى فنادق ومراكز اقامة سياحية.

وتعد مدن كرمان (جنوب شرق) وكاشان واصفهان (وسط) من ضمن المدن التي تضم ابنية ذات قيمة عالية في هذا الاطار.



