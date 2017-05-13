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رقم الخبر: 193407 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: سياحة  
إتفاق بين ايران وإسبانيا لصيانة الأبنية التاريخية

إتفاق بين ايران وإسبانيا لصيانة الأبنية التاريخية

وقعت منظمة سبتا الايرانية وشركة بارادورس الاسبانية اتفاقا لحفظ وترميم الابنية التاريخية في ايران وتحويلها الى فنادق ومراكز اقامة سياحية.

ووفقا لصحيفة بره فرنتة الاسبانية المتخصصة في السياحة والفندقة، فقد اتفق الطرفان على تشجيع الرحلات السياحية بين ايران واسبانيا، ولكن لم يحددا ماهية الاجراءات التي سيقومان بها في هذا الاطار.
ويتضمن الاتفاق تنظيم ورشات تقنية واجراء زيارات تفقدية علمية من اجل تحديد اوضاع الابنية وتقديم الاستشارات اللازمة.
وبناء على الاتفاق سيشمل المشروع ترميم واعداد مائة بناء سنويا ليصبح العدد الاجمالي 1084 بناء حتى نهاية العام 2025 ، تحت اشراف منظمة سبتا التي تقوم بدورها بتحويلها الى القطاع الخاص.
وحسبما تمت الاشارة اليه، هنالك مستثمرون سويديون وايطاليون يرغبون في الاستثمار في مشروع حفظ وترميم هذه الابنية التاريخية التي ستحول الى فنادق ومراكز اقامة سياحية.
وتعد مدن كرمان (جنوب شرق) وكاشان واصفهان (وسط) من ضمن المدن التي تضم ابنية ذات قيمة عالية في هذا الاطار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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