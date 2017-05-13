  • السبت ١٦ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193405 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: محليات  
مسؤول أمني: الزمر الارهابية إذا أرادت أن ترتكب عملاً ما فسوف يقضى عليها داخل مقراتها

مسؤول أمني: الزمر الارهابية إذا أرادت أن ترتكب عملاً ما فسوف يقضى عليها داخل مقراتها

أكد المدير العام لدائرة الأمن في محافظة كردستان إنه بفضل دماء الشهداء وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية وتعاون الأهالي والمسؤولين وإخلاص جميع قوى الأمن في محافظة كردستان وجهود الجنود المجهولين لإمام العصر (القوى الأمنية) تتمتع المحافظة بأمن مستديم.

وفي تصريح لإرنا أشار الى تواجد وكالات التجسس الغربية خارج حدود محافظة كردستان معتبراً إن وكالات التجسس هذه استهدفت خلال السنوات الماضية الجمهورية الإسلامية مراراً وشنت حرباً أمنية شرسة لكن وعي أهالي المحافظة وعناصر الأمن أفشل كل مؤامراتهم.
واعتبر إن المشتركات القومية والثقافية واللغوية والتاريخية بين محافظة كردستان وأهالي المناطق الشمالية للعراق تمثل فرصة جيدة بالنسبة لإيران لكنها تستخدم كتهديد من قبل وكالات التجسس الغربية ضد إيران.
وأشار الى التدابير التي اتخذت ضد التيارات التكفيرية لافتاً الى إقامة ورشات عمل وجلسات تعليمية وتوجيهية ومعارض وطباعة 15 ألف كتاب تحذر من التكفير والوقوع في مصائده.
ولفت الى أن هناك أعدادا قليلة جداً من عناصر داعش في محافظة كردستان مقارنة مع العراق وسورية ويعود الفضل في ذلك إلى وعي الأهالي وعناصر الأمن ورجال الدين في المنطقة.
وأشار الى الضربة القاصمة التي تلقتها الجماعات الإرهابية والزمر المناوئة للثورة المدعومة من السعودية ووكالات المخابرات الغربية خلال السنة الماضية مؤكداً إن الزمر المناوئة للثورة متى ما أرادت أن ترتكب عملا ما فسوف يقضى عليها داخل مقراتها أينما كانت.
وقال: لقد أرسلت الجماعات الإرهابية العديد من الفرق الإنتحارية الى إيران لكن وبفضل وعي الأهالي وقوات الأمن افتضح أمرها وقضي عليها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0681 sec