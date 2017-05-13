أعلن الجيش المصري، يوم الخميس، مقتل 4 متشددين وتدمير عربة نقل وضبط أخرى محملة بالمواد المخدرة، وسط سيناء.

وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، على فيسبوك، أن وكرا إرهابيا جرى تدميره في وسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية.

وأضاف أن 32 مزرعة لنبات "البانغو" المخدر جرى تدميرها، فضلا عن نسف مخزنين للمواد المخدرة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش يواصل عملياته النوعية وإحكام السيطرة على الطرق والمعابر للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وقطع طرق الإمداد عنهم وسط سيناء.

من جانب آخر تعرضت مجموعة من قبيلة الترابين في محافظة شمال سيناء لكمين من جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة، مما أسفر عن سقوط قتلى، حسب ما ذكرت مصادر أمنية مصرية، الخميس.

وقالت المصادر الأمنية إن شبانا من القبيلة كانوا مجتمعين في منطقة صحراوية بمنطقة البواطي جنوبي رفح، حين هاجمهم المتشددون المنتمون للجماعة الإرهابية.

وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من أبناء القبيلة، التي كانت قد أعلنت قبل أيام عقد تحالف قبلي لمواجهة جماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت قبل سنوات ولاءها لتنظيم داعش.

وفي حين لم يشر المصدر إلى عدد القتلى، تحدثت مصادر قبلية لأسوشيتد برس عن مقتل نحو عشرة أشخاص من أفراد القبيلة.