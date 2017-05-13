أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا، على ضرورة استعراض الايرانيين المقيمين في سوريا تضامنهم مع أبناء شعبهم، وان يشاركوا في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.

وخلال لقائه مع الايرانيين المقيميين في سوريا، وتزامنا مع احتفال النصف من شعبان، مساء الخميس، قدم السفير جواد ترك آبادي التهنئة بولادة الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)، وقال: ان ثقافة الانتظار تعني الجهود المتنامية لتحقيق المبادئ وصيانة اعتقاداتنا، والتي تبلورت اليوم بصيانة الثورة الاسلامية ونظام الجمهورية الاسلامية، والذي يتجسد بمشاركة الايرانيين قاطبة في انتخابات الدورة الثانية لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا الإطار أكد السفير ترك آبادي على ضرورة استعراض تضامن المواطنين الايرانيين في سوريا ومشاركتهم الواسعة في الانتخابات.

واعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان متابعة احتياجات الايرانيين المقيمين في سوريا، هي من اولويات جدول اعماله.

وتحدث عدد من الايرانيين المقيمين في سوريا بالنيابة عن مواطنيهم عن آرائهم ووجهات نظرهم واحتياجاتهم وشرحوا مقترحاتهم.

