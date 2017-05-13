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رقم الخبر: 193402 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: عربيات  
لبنان.. توقيف 4 اشخاص ينتمون الى داعش وخامس يهرب مواد لوجستية

لبنان.. توقيف 4 اشخاص ينتمون الى داعش وخامس يهرب مواد لوجستية

أصدرت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه بيانا جاء فيه،" بنتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت مديرية المخابرات فجر الجمعة، ثلاثة أشخاص في منطقة الشمال وشخصا رابعا في منطقة البقاع، ينتمون جميعا إلى تنظيم داعش الإرهابي ويتواصلون مع قياديين ومسؤولين فيه.

 كما أوقفت شخصا خامسا في منطقة البقاع على علاقة بتهريب مواد لوجستية إلى التنظيم المذكور.

كما أعلن الجيش اللبناني، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق ظهر الخميس المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة 185 مترا ولمدة 17 دقيقة.

وأضاف الجيش ـ في بيان مساء الخميس ـ أن زورقا مماثلا خرق مساء الخميس المياه المذكورة لمسافة حوالي 300 متر ولمدة 13 دقيقة، وأشار الى أنه تجري متابعة الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

 
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مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
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