وقال بيكز خلال لقائه محافظ خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) علي رضا رشيديان في مدينة مشهد مركز المحافظة، انه الى جانب تطوير العلاقات في مختلف المجالات، فاننا على استعداد للتعاون الامني والعسكري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة في مكافحة داعش الارهابي.

كما رحب بتبادل الطلبة الجامعيين بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واستراليا وقال، انه علينا توفير الارضيات اللازمة لهذا الامر.

واشار الى زيارته لمحافظة خراسان الرضوية وقال، اننا سوف نهتم بطاقات خراسان الرضوية ونسعى لتطوير التعاون مع هذه المنطقة.

كما عبّر عن دهشته لزيارة 27 مليون زائر الى مدينة مشهد سنويا، مشيدا بادارة المدينة من حيت توفير خدمات النقل والامن وسائر الامور المتعلقة بالسياح والزائرين.

وقال بيكز، ان المسلمين الشيعة في سيدني وسائر المدن الاسترالية يطالبون بتسهيل السفر الى مدينة مشهد لذا فاننا نتابع مسالة تدشين خط جوي مباشر بين استراليا وايران خاصة مشهد.

من جانبه اشار محافظ خراسان الرضوية الى اهمية هذه المحافظة وقدراتها وامكانياتها الاقتصادية الصناعية والمنجمية والزراعية والوحدات الصناعية الناشطة فيها والبالغ عددها 6 الاف وحدة اضافة الى وجود 270 جامعة ومركز للتعليم العالي يدرس فيها 300 الف طالب جامعي.

كما نوه الى احتضان المحافظة لـ 320 الف لاجئ اجنبي اغلبهم من الافغان ومن ضمنهم 120 الفا مقيمين بصورة غير شرعية، لافتا الى تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين من حيث الدراسة والعمل والصحة وقال، هنالك الان في المحافظة 6 الاف طالب جامعي اجنبي اغلبهم من الافغان اضافة الى 71 ألف تلميذ من الرعايا الاجانب.





