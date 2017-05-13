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رقم الخبر: 193400 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 17:15 الاقسام: محليات  
مساعد رئيس مجلس الشورى ينفي المزاعم السعودية حول نقل السلاح من ايران لليمن
مستقبلاً السفير الصيني بطهران

مساعد رئيس مجلس الشورى ينفي المزاعم السعودية حول نقل السلاح من ايران لليمن

اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، مزاعم السعودية حول نقل السلاح من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اليمن بانها لا أساس لها من الصحة اطلاقا.

جاء ذلك خلال استقبال امير عبداللهيان للسفير الصيني بطهران بانغ سن وقال، ان المجموعات الارهابية المتواجدة في جنوب اليمن تهدد الملاحة في المياه الدولية.
واشار امير عبداللهيان الى الوتيرة المتنامية للعلاقات بين البلدين في شتي المجالات، وقال: بلا شك فان تعزيز الروابط البرلمانية سيساهم في تسهيل وتسريع مجالات التعاون الثنائي.
وفي جانب آخر من حديثه تطرق امير عبداللهيان الى التطورات في منطقة غرب آسيا، وقال: ان مفاوضات آستانة تعتبر خطوة الى الامام، لكن مازالت هناك هواجس حول فشل وقف اطلاق النار في سوريا وخطة آستانا للسلام لان الارهابيين يعارضون السلام.
واشار الى محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم من قبل النظام البحريني وتجريد هذا العالم الاسلامي البارز من جنسيته بشكل غير قانوني، مضيفا: لو تم اتخاذ اجراء ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم، فان الحكومة البحرينية لن تتمكن من تحمل تداعياتها لان هذا العالم الديني الكبير ينتمي الى العالم الاسلامي.
وتابع قائلا: ان تطورات المنطقة تشير الى ان الاساليب العسكرية والامنية الخاطئة لن تساعد في حل مشاكل المنطقة المعقدة، كما انه لا يوجد سبيل امام البحرين سوى الحل السياسي على غرار سوريا واليمن.
وفي هذا اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من المستجدات الاقليمية والدولية ومن بينها التطورات الاخيرة في كوريا الجنوبية والشمالية وغرب آسيا (الشرق الاوسط).
واشاد امير عبداللهيان بتقارب مواقف طهران وموسكو وبكين في تعزيز ايجاد حلول سياسية للازمات الراهنة.
واكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية، ان مزاعم السعودية بنقل الاسلحة من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اليمن بانها لا أساس لها من الصحة بتاتا، وقال: ان السعودية في ظل العدوان على اليمن قد ساعدت في نشر الارهاب في المنطقة، والآن فان المياه الدولية تتعرض للتهديد من قبل الجماعات الارهابية المتواجدة في جنوب اليمن.
من جانبه اعرب السفير الصيني بطهران بانغ سن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع ايران على جميع الاصعدة، لافتا الى تطابق مواقف البلدين حيال القضايا المختلفة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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