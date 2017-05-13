  • السبت ١٦ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193399 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: محليات  
ايران وقرغيزيا تتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية

ايران وقرغيزيا تتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية

تبادل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره القرغيزي ارلان عبديلدايف برقيتي تهنئة بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي برقية وجهها ظريف الى عبديلدايف يوم الخميس هنّأه فيها بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وقرغيزيا.
وورد فيها، انه بالنظر الى رغبة قادة البلدين الاكيدة فان اواصر الصداقة بين ايران وقرغيزيا ستتعزز بهدف تأمين المصالح المتبادلة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي برقية وجهها عبديلدايف الى ظريف هنّأه فيها بهذه المناسبة وورد فيها، ان علاقات البلدين تطورت خلال هذه الاعوام بصورة تدريجية على مختلف المجالات ومنها الصعيد الدولي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0673 sec