وفي برقية وجهها ظريف الى عبديلدايف يوم الخميس هنّأه فيها بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وقرغيزيا.

وورد فيها، انه بالنظر الى رغبة قادة البلدين الاكيدة فان اواصر الصداقة بين ايران وقرغيزيا ستتعزز بهدف تأمين المصالح المتبادلة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي برقية وجهها عبديلدايف الى ظريف هنّأه فيها بهذه المناسبة وورد فيها، ان علاقات البلدين تطورت خلال هذه الاعوام بصورة تدريجية على مختلف المجالات ومنها الصعيد الدولي.



