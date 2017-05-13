واشار سركيسيان الى زيارته التي قام بها الى طهران قبل عدة اشهر والتي التقى خلالها مع نظيره الايراني العميد حسين دهقان وقال، لقد دهشت للامكانيات والمجالات الصناعية – العسكرية في ايران وكانت لهم منجزات مهمة في الكثير من المجالات منها الاتصالات الالكترونية والبصريات.

وأورد موقع نيوز اي ام الارميني نقلا عن وزير الدفاع سركيسيان، ان طهران ويريفان تقيمان علاقات سياسية واقتصادية جادة منذ 25 عاما وفي الوقت الذي تمضي فيه مسيرة إلغاء الحظر ضد ايران الى الامام، فقد تبلورت امكانيات جديدة في المجال الدفاعي وان ارمينيا مهتمة بالخطوات التي تقوم بها ايران في هذا المجال.

واعتبر موقف ايران من قضية قرة باغ بانه معتدل وهي تعد لاعبا موثوقا به واضاف، ان من المهم جدا بالنسبة لنا ان يدرك لاعب اقليمي مهم اخطار التصعيد المحتمل لهذا النزاع تماما.

واكد بان ايران اعلنت هذه القضايا في مختلف المستويات مع الجانب الاذربيجاني واضاف، لقد تحدثت انا مع نظيري الايراني ايضا حول هذه القضية واكدنا بانه لا ينبغي ان نسمح بتصعيد النزاع حول قرة باغ.

واشار الى التعاون بين طهران وباكو قائلا، ان ايران لاعب اقليمي ومن الطبيعي انها ترغب بتوسيع العلاقات متعددة الاطراف وان نهج ارمينيا ايجابي كذلك فيما يتعلق بالعلاقات الاقليمية.



