أعلن مسؤولو جمهورية صربسكا خلال لقائهم مع السفير الايراني في سراييفو محمود حيدري، ترحيبهم بتنمية العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والبوسنة والهرسك.

وخلال زيارته الى بانيالوكا، التقى السفير حيدري، مع رئيس جمهورية صربسكا ومفتي المسلمين ورئيس غرفة التجارة وأجرى محادثات تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقاء السفير الايراني في البوسنة الهرسك مع رئيس جمهورية صربسكا، ميلوراد دوديك، بحث الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات بما فيها الطاقة والمناجم والزراعة والسياحة.

وأكد ميلوراد دوديك ضرورة تنمية العلاقات الثنائية والعلاقات الجيدة والمتوازنة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية صربسكا، واعتبرها بأنها تمهد لإطلاق تعاون اقتصادي بنّاء.

من جانبه، رأى السفير الايراني ان من الضروري وجود علاقات بناءة متبادلة بين الجمهوية الاسلامية والاجزاء الرئيسية للبوسنة والهرسك بما فيها جمهورية صربسكا، واعلن ان التوجه الثابت للجمهورية الاسلامية الايرانية يتمثل في مساندة وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلقان، ودعم السيادة الوطنية ووحدة تراب البوسنة والهرسك والتعايش السلمي بين جميع سكانها، مؤكدا اننا نمد يد الصداقة الى جميع القوميات واتباع مختلف الديانات في البوسنة والهرسك.

والتقى السفير حيدري كذلك، مع رئيس غرفة التجارة في جمهورية صربسكا، بوركو جوريتش، وتبادل معه وجهات النظر بشأن مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

واتفق الجانبان على ان يكون هناك تواصل وثيق بين غرفتي التجارة والوفود الاقتصادية بينهما، من اجل رفع مستوى العلاقات الاقتصادية.

ورحب السفير الايراني خلال اللقاء بتطوير العلاقات الاقتصادية مع جميع المدن والاقاليم في البوسنة، معلنا استعداد ايران لإقرار التواصل بين غرفة تجارة جمهورية صربسكا مع الجهات الاقتصادية المشابهة في ايران.

من جانبه، أعرب جوريتش عن ارتياحه لزيارة السفير الايراني لمدينة بانيالوكا، وأعلن دعمه الشامل لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية صربسكا، معربا عن امله بتنمية العلاقات الاقتصادية بسرعة من خلال جهود الجانبين.

وخلال لقائه مع مفتي المسلمين في بانيالوكا، عثمان كوزليتش، أكد السفير الايراني ضرورة التعايش السلمي والودي بين اتباع جميع الاديان والقوميات المختلفة في البوسنة والهرسك، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر المؤسسات الثقافية في البوسنة لتنمية التعاون مع المجتمع الاسلامي.

من جانبه، أعرب المفتي كوزليتش عن تقديره لدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لشعب البوسنة والهرسك خلال فترة الحرب، وقدم شرحا عن تاريخ تواجد المسلمين في جمهورية صربسكا، مبديا ترحيبه بتعزيز العلاقات والتعاون الثقافي مع السفارة والمؤسسات الايرانية.