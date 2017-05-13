اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، بان العدو لمس بكل وجوده قدراتنا الرادعة.

وفي كلمة له خلال المؤتمر الوطني الخامس للزوارق السريعة الذي انعقد بطهران الخميس، اعتبر اللواء باقري الزوارق السريعة بانها معجزة القوة البحرية للحرس الثوري وبمثابة ثقافة وليست مجرد معدات، وقال: إن الاشراف الاستخباراتي والامكانيات الفريدة والقدرات التي لا يمكن اكتشافها لدفاعنا البحري، قد جعلت الاعداء في حالة انفعال وتخبط.

وفي هذا المؤتمر الذي عقد بحضور حشد من القادة والمسؤولين والمفكرين والناشطين في هذا المجال في جامعة (مالك الاشتر) التكنولوجية، اعتبر اللواء باقري، الخصائص الجيوسياسية والجيوستراتيجية من نقاط القوة للبلاد واضاف: إن البحر يحظى بأهمية خاصة في هذا السياق حيث تمتلك ايران سواحل طويلة في الشمال وخاصة في الجنوب الذي يعد مجالا مصيريا في هرم القوة في المنطقة والعالم.

ونوه الى أهمية منطقة الخليج الفارسي وقال: إن هذه المنطقة فضلا عن الاهمية الذاتية لسواحلها وبحرها تحتوي اكبر مصادر العالم الاحفورية من النفط والغاز وان القلب النابض للاقتصاد والطاقة العالمية هو في الخليج الفارسي والمناطق المحيطة به.

وأشار الى التهديدات التي تواجه الثورة الاسلامية وماضي عداء اميركا وقوى الاستكبار والهيمنة ضد النظام والشعب الايراني وقال: اننا ومنذ انتصار الثورة الاسلامية نواجه العداء والتهديد الاميركي وان مختلف الادارات التي جاءت الى سدة الحكم في اميركا هددت الجمهورية الاسلامية الايرانية بعبارات متباينة نسبيا ولكن بمضمون واحد وان هذه التهديدات هي في البحر بصورة اساسية.

وتابع اللواء باقري: إن تمحور التهديدات على مستوى البحر يعتبر مسألة مهمة يمكنها ان تكون مؤثرة جدا في كيفية رؤيتنا للساحة البحرية وان اعداءنا بقوتهم الكبيرة التي شكلوها في البحر ورغم كل محاولاتهم واجراءاتهم الواسعة التي اتخذوها يدركون بوضوح بان لهم نقاط ضعف وسيتكبدون خسائر جسيمة في ساحة المعركة الحقيقية.

ونوه الى ان الممارسات الخبيثة ومؤامرات الاعداء لم تقل ضد ايران على مدى اعوام طويلة بل هي ازدادت ايضا واكد الدور والمكانة الفريدة للقوة البحرية امام التهديدات على مستوى البحر، وأضاف: إن ما اوصل الاعداء الى هذه النتيجة بان اثمان المعركة البحرية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية اكبر بكثير من فوائدها، هو في الواقع قدرات البلاد الرادعة هذه التي لمسوها بكل وجودهم.

واعتبر اللواء باقري الزوارق السريعة بانها معجزة القوة البحرية للحرس الثوري وبمثابة ثقافة وقال: إن هذه الزوارق ليست مجرد معدات بل هي ثقافة وان المقاتل الذي يقودها يحمل العقيدة والايمان بالله والروح الاستشهادية المستلهمة من ثقافة عاشوراء وقد اغلق عينيه عن المظاهر الدنيوية ووضع قدمه في ساحة الجهاد ضد جبهة الكفر وهو جاهز لبذل كل وجوده في هذا السبيل.

ولفت الى اننا دخلنا في معركة تكنولوجية مع الاعداء، موضحا ان الاعداء الذين ينفقون مبالغ طائلة ويستخدمون النخبة من جميع ارجاء العالم يحاولون الهيمنة على المنطقة.

واوضح: انه في مواجهة الاعداء يقف علماء وخبراء ايران الاسلامية الشبان والثوريون بإخلاص لبلوغ الشعب الايراني مراتب رفيعة في الشموخ والكرامة، وان الشعور على خط المواجهة في هذا المضمار تعد قضية رئيسية.

واعتبر اللواء باقري السرعة والخفة والانتشار السريع والاختفاء عن رصد الرادارات وسهولة القيادة والمناورة الفائقة من الميزات البارزة للزوارق السريعة، وقال: إن القدرات العملانية للمعدات ومنها الزوارق السريعة يجب ان تتقدم بما يتناسب مع حاجات اليوم وتهديدات الاعداء حيث ان الجهود المبذولة لغاية الان تثبت بان الامر كان كذلك ولله الحمد.







