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رقم الخبر: 193392 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 15:56 الاقسام: منوعات  
ابنة الـ12 عاماً تتفوق على آينشتاين وهوكينغ في الذكاء!

ابنة الـ12 عاماً تتفوق على آينشتاين وهوكينغ في الذكاء!

أحرزت الطفلة راجاوري باوار(12 عاماً)، 162 نقطة متفوقة بنقطتين على كل من عالمي الفيزياء النظرية آينشتاين وهوكينغ، حيث إن ما يسمى بمعيار العبقرية يبلغ 140 نقطة، وبذلك تكون تخطت كلاً من ألبرت آينشتاين وستيفن هوكينغ في نتائج اختبار الذكاء العقلي.

وبحسب مؤسسة (منسا) وهي أكبر وأقدم جمعية لنسبة الذكاء العقلي المرتفع في العالم، فإن الطفلة تعتبر واحدة من ضمن 20 ألف شخص تمكنوا من الحصول على هذه النتيجة في جميع أنحاء العالم.

وفي تصريح لـ(Times of India) قالت الطفلة (كنت متوترة قليلاً قبل الاختبار، لكنه كان جيداً، وأنا مسرورة فعلاً لأني أديت جيداً).

بدوره، قال والدها (سوراجكومار باوار): (لم يكن هذا ممكناً بدون جهود أساتذتها، والدعم الذي تمتعت به ابنتي يومياً في مدرستها).

من ناحيتها أعربت مدرستها عن سعادتها للإنجاز الذي حققته الطفلة باوار، وقال مدرّس الرياضيات، (أندريو باري): (الجميع مسرورون، إنها تلميذة محبوبة من قبل الجميع، وجميعنا نتوقع أشياء عظيمة منها).

وتعيش الطفلة في مقاطعة شيشاير بالمملكة المتحدة، وهي من أصل هندي، وخضعت للاختبار في مانشستر الشهر الماضي، وكانت من ضمن واحد بالمائة من الأشخاص الذين حصلوا على أعلى الدرجات في الاختبار، كما أنها سجلت أعلى درجة في الاختبار بالنسبة لمن هم دون الثامنة عشرة.

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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