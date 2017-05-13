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رقم الخبر: 193390 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 15:52 الاقسام: منوعات  
رمى بنفسه مع ابنه الصغير أمام قطار هرباً من المحاكمة

رمى بنفسه مع ابنه الصغير أمام قطار هرباً من المحاكمة

انتحر شاب في السادسة والعشرين كان سيحاكم الثلاثاء في بار- لو- دوك في شمال شرق فرنسا بتهمة «الابتزاز» بعدما قفز مع ابنه البالغ ثلاث سنوات أمام قطار على ما أفادت النيابة العامة.

ووقع الحادث فجر الثلاثاء قرب بار- لو- دوك على ما أوضح المدعي العام اوليفييه غلادي. وأدى الحادث الى مقتل الرجل وابنه. وعثرت فرق الإسعاف على مسافة قريبة على سيارة الرجل التي ترك فيها رسائل تفسر فعلته.

وكان يفترض ان يمثل الرجل الشاب بعد ساعات أمام المحكمة الجنائية بتهمة محاولة ابتزاز أموال من مقيمين في بار- لو- دوك من خلال توجيه «رسائل اليهم يهددهم فيها بكشف أشياء عنهم في حال لم يدفعوا له المال» على ما قال المدعي العام. وأوضح غلادي ان الرجل «كان يعاني من سلسلة من المشاكل العائلية والمالية أدخلته في دوامة جنح غير اعتيادية».

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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