كشف العلم مؤخرًا عن أن الوقاية من أمراض القلب وضغط الدم والسكتة القلبية وارتفاع الكوليسترول يكمن في فاكهة واحدة، ولحسن الحظ هي شائعة جدًا في كل الدول العربية.

وحسب موقع "antinews" المعني بالصحة، أكد أن العلماء أن التمر هو الطعام الأول في العالم الذي يمكنه مكافحة الإصابة بكل هذه المشاكل الصحية الخطيرة وغيرها الكثير،

ويقول الطبيب المشهور فاروق الطاهر وهو طبيب استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، إن تناول 7 تمرات على الريق لمدة شهر يحصل الجسم خلالها على فوائد كثيرة، وهي:

–حماية الجسم من الإصابة بمرض الزهايمر، ويقوي الذاكرة والإدراك.

–يسهل عملية الهضم ويريح الجهاز الهضمي ويعالج الإمساك.

–يحوي نسبة عالية من البوتاسيوم ويقاوم السكتات القلبية، يمنع الشرايين من الانسداد.

–يمنع العظام من الاصابة بهشاشة العظام ويقوي العضلات، ويعالج التهابات المفاصل.

–يحمي ويعالج من قرحة المعدة والاثني عشر.

–يحارب الدهون الثلاثية ويبقي على الدهون الأحادية.

–يحمي العين من الإصابة بمرض العشى الليلي مع تقدم العمر.

–يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد الماغنسيوم الذي يرفع كفاءة سريان الدم في الأوعية الدموية، ما يساعد على الحماية من الإصابة بفقر الدم.

–يعالج التهابات الأعصاب، ويقوي الجهاز العصبي.

–يحتوي على مادة الفلورايد التي تحمي الأسنان من التسوس، كما يعالج التهابات اللثة.

–نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهو يقي من مرض السرطان.



