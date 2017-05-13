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رقم الخبر: 193377 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
’إكسبرس’ قهوة جوال في جيبك على شكل تلفون!..

’إكسبرس’ قهوة جوال في جيبك على شكل تلفون!..

طوّرت شركة تتخذ من مدينة نابولي الإيطالية مقرًا لها، جهازًا أطلقت عليه اسم "موكاس"، ليساعد من لا يستطيعون الحصول على قهوتهم على مدار اليوم متى شاؤوا.

طوّرت شركة تتخذ من مدينة نابولي الإيطالية مقرًا لها، جهازًا أطلقت عليه اسم "موكاس"، ليساعد من لا يستطيعون الحصول على قهوتهم على مدار اليوم متى شاؤوا.
والإختراع هو عبارة عن غطاء دقيق للهاتف يجري تشغيله بتطبيق بسيط لتحضير القهوة تحملها في جيبك وتحتسي منها ما تشاء وقتما تشاء.
وتستند فكرة عمل الجهاز، البالغ سعره 87 دولارًا أميركيا، على الضغط على زر تشغيل التطبيق المدمج معه، ليبدأ الجهاز على الفور في تحضير فنجان قهوة ساخن خلال دقائق معدودة.
ويقول القائمون على هذا الابتكار الفريد من نوعه، إنه أول جهاز يمكن أن يزودك بكوب قهوة "إسبرسو" كلما تريد وحيثما تريد، وهو خفيف الوزن ويمكن وضعه في الجيب مثل الهاتف الذكي.
ويأتي الجهاز، الذي سيكون قريبًا في الأسواق، على شكل إصدارات مختلفة من أجهزة الهواتف الذكية، من بينها آيفون وسامسونغ، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية للهواتف الذكية الأخرى.

 

 
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