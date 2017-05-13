تواصل القوات السعودية هجومها العسكري على منطقة العوامية شرق البلاد، وهو الهجوم الذي بدأته فجر الأربعاء، وراح ضحيته ثلاثة شهداء على الأقل وعشرات الجرحى.

وبهذا الصدد، ذكرت مصادر صحفية أنّ" القوات السعودية استخدمت آليات ثقيلة وطائرات مروحية في الهجوم، وأطلقت قذائف "آر بي جي" على منازل في البلدة المحاصرة، فيما قامت بإحراق سيارات الأهالي".

كما قامت القوات باعتقال العشرات، وقطعت الطرق في مناطق مختلفة، مطلقةً النيران بشكل عشوائي.

وقد بدأت السعودية تحركاتها العسكرية في حي المسورة الأثري، بعد إصدارها قراراً بهدم وتشريد القاطنين فيه، وهو الأمر الذي يرفضه الأهالي.

وناشد حقوقيون المجتمع الدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية بحق أهالي العوامية.

ويقطن المنطقة التي تعتبر مسقط رأس الشهيد الشيخ نمر النمر أكثر من 30 ألف نسمة، ولفت ناشطون الى "أن الأهالي يعانون من نقص في الغذاء ومنع الطواقم الطبية من دخول المنطقة".



