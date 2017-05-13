  • السبت ١٦ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193375 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: عربيات  
القوات السعودية تواصل هجومها على العوامية… وتطلق قذائف على منازل المواطنين

القوات السعودية تواصل هجومها على العوامية… وتطلق قذائف على منازل المواطنين

تواصل القوات السعودية هجومها العسكري على منطقة العوامية شرق البلاد، وهو الهجوم الذي بدأته فجر الأربعاء، وراح ضحيته ثلاثة شهداء على الأقل وعشرات الجرحى.

تواصل القوات السعودية هجومها العسكري على منطقة العوامية شرق البلاد، وهو الهجوم الذي بدأته فجر الأربعاء، وراح ضحيته ثلاثة شهداء على الأقل وعشرات الجرحى.
وبهذا الصدد، ذكرت مصادر صحفية أنّ" القوات السعودية استخدمت آليات ثقيلة وطائرات مروحية في الهجوم، وأطلقت قذائف "آر بي جي" على منازل في البلدة المحاصرة، فيما قامت بإحراق سيارات الأهالي".
كما قامت القوات باعتقال العشرات، وقطعت الطرق في مناطق مختلفة، مطلقةً  النيران بشكل عشوائي.
وقد بدأت السعودية تحركاتها العسكرية في حي المسورة الأثري، بعد إصدارها قراراً بهدم وتشريد القاطنين فيه، وهو الأمر الذي يرفضه الأهالي.
وناشد حقوقيون المجتمع الدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية بحق أهالي العوامية.
ويقطن المنطقة التي تعتبر مسقط رأس الشهيد الشيخ نمر النمر أكثر من 30 ألف نسمة، ولفت ناشطون الى "أن الأهالي يعانون من نقص في الغذاء ومنع الطواقم الطبية من دخول المنطقة".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0687 sec