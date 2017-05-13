لم تأبه حكومة البحرين لكافة ردود الفعل المنددة بنية استقبالها وفداً صهيونياً للمشاركة في "الفيفا"، فانعقد كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم في البحرين أمس الخميس، بمشاركة من الاتحاد الصهيوني لكرة القدم، وسط رفض شعبي بحريني.

من جهته، طالب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في كلمته أمام المجلس بفرض عقوبات ضد ستة أندية صهيونية تشارك في مباريات الدوري الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد أجرى اتصالاً برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو طلب خلاله سحب المقترح الفلسطيني من جدول أعمال المؤتمر المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

كما طالب الرجوب بمنح الأندية الفلسطينية حقها الرياضي الكامل، ووضع حد لما أسماه "معاناة اللاعبين الفلسطينيين".

وكان انعقاد المؤتمر في البحرين، بمشاركة صهيونية، قد أثار ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أصدرت منظمات أهلية بيانا طالبت فيه الحكومة بالتراجع عن قرار استضافة التجمع الرياضي.



