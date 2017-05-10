* جهانغيري: ليس لدي حتى الان أي قرار بالانسحاب من الانتخابات

اعلن المرشح الرئاسي اسحاق جهانغيري انه ليس لديه لحد الان اي قرار للانسحاب من الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عشرة .

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء قال جهانغيري للصحفيين الى الان ليس لدى اي قرار للانسحاب من الانتخابات الرئاسية .

واوضح ان الحكم الذي جرى تداوله في الفضاء الالكتروني حول انفكاكي عن الخدمة مزيف وغير صحيح.

* قاليباف: ندرك قيمة السلام ولكن ليس على حساب عزتنا

قال المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف اننا ندرك قيمة السلام والصداقة جيدا ونحرص على صيانتهما بكل ما أوتينا ولكن ليس على حساب عزتنا .

واضاف قاليباف خلال اجتماعه في مدينة اهواز برؤساء العشائر والقبائل والنخب في محافظة خوزستان (جنوب ايران) لقد اعلنت صراحة في المناظرة انه لا أحد يعرف قيمة السلام مثلي لاننا تحملنا الكثير من الصعاب والاضرار في الحرب ونعرف جيدا قيمة السلام والود والصداقة ونحرص على صيانتهما بكل ما اوتينا ولكن ليس على حساب عزتنا لان الاسلام وغيرتنا الايرانية لن يسمحا لنا بالتخلي عن عزتنا.

وتابع ان العالم قد فهم انه في حال تصعيد اللهجة ضدنا ومحاولة اذلال الشعب سيكون ردنا ماهو معهود عنا لحد الان.

* رئيسي: على السعودية أن تبدي ندمها من سلوكها مع اليمن

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية في ايران، حجة الاسلام والمسلمين ابراهيم رئيسي، ان على السعودية ان تبدي الندم من سلوكها مع اليمن، وتترك الشعب اليمني يقرر مصيره بنفسه بدون تدخل منها.

وفي حوار متلفز، قال حجة الاسلام رئيسي ردا على سؤال بشأن التغييرات الداخلية والخارجية في حال فوزه: ان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على 3 مبادئ: العزة والحكمة والمصلحة، وعلى هذا الاساس يتم تنظيم جميع علاقتنا مع الدول.. نحن نولي احتراما بعلاقاتنا مع الجيران، ونضع نصب أعيننا محورين في العلاقات معهم، المحور الاول: محور القرب الفكري والثقافي والمحور الثاني محور القرب الاقليمي.

واضاف: ان هذين المحورين يتطلبان ان نتابع مصالحنا المشتركة في هذه العلاقات.. من المؤكد اننا سنتخذ قرارا بإرساء علاقات جيدة للغاية مع الجيران في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمصالح المشتركة.