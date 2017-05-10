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رقم الخبر: 193341 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:49 الاقسام: ثقافة وفن  
وزير الارشاد: نسعى لتأسيس شركة للتمويل في الاقتصاد والثقافة

وزير الارشاد: نسعى لتأسيس شركة للتمويل في الاقتصاد والثقافة

أعلن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، انه تفاهم مع عدد من مدراء البنوك والشركات لتأسيس شركة للتمويل في مجال الاقتصاد والثقافة.

وخلال مؤتمره الصحفي على هامش إقامة معرض طهران الدولي للكتاب، وردا على سؤال لوكالة انباء فارس، قال رضا صالحي اميري: لقد التقينا مع عدد من المدراء التنفيذيين لعدد من البنوك وشركات الاستثمار والتأمين، وقد تفاهمنا معهم بشأن تشكيل شركة تمويل في مجال الاقتصاد والثقافة ويتم تسجيلها في البورصة لتبدأ نشاطها.

وخلال المؤتمر، أعلن نائب مدير معرض طهران الدولي للكتاب، امير مسعود شهرام نيا، انه رغم عدم وجود احصائية دقيقة عن عدد زوار المعرض، الا ان الاعداد التخمينية مثلا من خلال رصد تذاكر المترو يشير الى زيادة بنسبة 10 بالمائة، وايضا عدد عمليات البيع داخل شبكة منافذ البيع (POS)، ورغم ان كل عمليات البيع لا تنفذ داخل هذه الشبكة، الا ان آخر قائمة تشير الى ان حجم المبيعات الى يوم الثلاثاء تجاوز 40 مليار تومان، ما يشير الى زيادة بنسبة 18 بالمائة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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