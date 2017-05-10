قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي ان حصة جميع البلدان الاسلامية في الحج ازدادت بنسبة 20 بالمئة الا ان ايران نالت حصة اكبر حيث زادت بنسبة 35 بالمئة بسبب عدم مشاركتها في مناسك الحج العام الماضي.

واضاف محمدي ان عدد الحجاج الايرانيين خلال العام الجاري سيبلغ 86 الفا و 500 شخص فيما كان يبلغ خلال الاعوام الماضية 64 الف حاج.

وتابع: في اطار الاتفاق مع السعودية حول ايفاد الحجاج الايرانيين خلال العام الجاري فقد انجزت الخطوة الاولى حيث تم ايفاد اللجنة المسؤولة عن توفير اماكن اقامة الحجاج الى السعودية والتي انهت مهمتها التي استمرت نحو شهر ونصف.

واوضح، ان جميع الشؤون التي تثير الهواجس والقلق لدى الحجاج والمسؤولين قد تم متابعتها بحزم في المفاوضات وتم اتخاذ مسار وآليات لازالتها وتأمين مطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى عملية نقل الحجاج الى الاراضي المقدسة، موضحا ان السعودية اتفقت مع جميع البلدان على نقل 50 بالمئة من الحجاج على متن طائراتها لكن المفاوضات جارية معها لزيادة حصة الخطوط الجوية الايرانية في هذه العملية.

ولفت الى ان ايفاد قوافل الحجاج الايرانيين ستبدأ من 31 تموز/ يوليو وتستمر لغاية 25 آب/ اغسطس من مطارات عشرين محافظة في البلاد.