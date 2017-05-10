التقى مدير عام الشؤون الافريقية في الخارجية الايرانية مهدي اقا جعفري في ياوندا وزير الدولة لشؤون العالم الاسلامي الكاميروني ادوم كركوم.

وفي اللقاء الذي حضره ايضا السفير الايراني غير المقيم منصور شكيب مهر، سلم اقاجعفري رسالة موجهة من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى نظيره الكاميروني للقيام بزيارة الى طهران، مؤكدا عزم وإرادة الجمهورية الاسلامية الايرانية على تطوير وتعزيز العلاقات مع الكاميرون.

واشار مدير عام الشؤون الافريقية في الخارجية الايرانية الى طاقات وامكانيات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية، مؤكدا ضرورة تعزيز حضور ومشاركة القطاع الخاص في مسيرة تطوير التعاون بين البلدين.

من جانبه أشار وزير الدولة لشؤون العالم الاسلامي في الكاميرون نظيره الايراني لدعوته لزيارة طهران، وإلى زيارته بالمقابل الى الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، مؤكدا رغبة حكومة الكاميرون في تطوير العلاقات مع ايران.

ودعا كركوم الشركات الايرانية للمشاركة في المشاريع التنموية في بلاده في مختلف مجالات البنية التحتية.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء سبل تطوير التعاون في المجالات الاقليمية والدولية من ضمنها في مجال مكافحة الارهاب والتطرف وكذلك الرقي بالتعاون في المحافل الدولية.

واكد مدير عام الخارجية الايرانية ووزير الدولة لشؤون العالم الاسلامي في الكاميرون على الجهود المشتركة للبلدين في مسار توطيد وحدة العالم الاسلامي ورفع مستوى التعاون في منظمة التعاون الاسلامي.

كما التقى اقاجعفري امين عام الخارجية الكاميرونية فيليكس امبايو وبحث معه اهم القضايا الثنائية والدولية.

ويقوم مدير عام الخارجية الايرانية بجولة في دول غرب افريقيا شملت لغاية الان اضافة الى الكاميرون؛ السنغال ونيجيريا وساحل العاج، وبحث مع المسؤولين فيها سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل معهم وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.