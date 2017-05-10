اكد سفير سويسرا لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية جوليو هاس انه سيعمد الى ايصال رسالة ضحايا الاغتيالات في ايران الى المسؤولين الامريكان.

وفي تصريح له امام عدد من اسر الشهداء ومعاقي الاغتيالات في ايران إذ أعرب هاس عن تضامنه مع هؤلاء، أكد ان ظاهرة الارهاب عمت العالم اليوم، وسويسرا جندت كافة مساعيها لدعم ضحايا الاغتيالات.

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال هاس ان موقع الجمهورية الاسلامية في المجتمع الدولي شهد تحسنا؛ مضيفا ان بلاده قدمت جهودا حثيثة في هذا السياق؛ ومتطلعا الى ارتقاء مكانة ايران الدولية في المستقبل بما يتيح للشعب الايراني ان يوصل ندائه الى مسامع العالم.