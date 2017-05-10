وقال علوي، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء، ان اي عامل من عمال المناجم في كركان ومحافظة كلستان /شمال ايران/ لم يعتقل. واضاف، ان اي شخص سواء كان من العمال او من اسرهم لم يعتقل وان هذا الخبر كاذب من اساسه.

وتساءل وزير الامن عن دوافع بعض الاشخاص في لجوئهم لنشر الاكاذيب لتحقيق اهداف سياسية؟

ولفت الى ان البعض نشر بيانا باسم آية الله نورمفيدي (ممثل قائد الثورة في محافظة كلستان وامام جمعة كركان) الا ان نورمفيدي احتج على هذه الخطوة ونشر بيانا لتكذيبه على موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية.