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رقم الخبر: 193337 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:39 الاقسام: محليات  
وزير الأمن ينفي اعتقال بعض عمال المناجم

وزير الأمن ينفي اعتقال بعض عمال المناجم

نفى وزير الامن الايراني السيد محمود علوي صحة بعض الشائعات القائلة باعتقال بعض عمال المناجم في محافظة كلستان.

وقال علوي، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء، ان اي عامل من عمال المناجم في كركان ومحافظة كلستان /شمال ايران/ لم يعتقل. واضاف، ان اي شخص سواء كان من العمال او من اسرهم لم يعتقل وان هذا الخبر كاذب من اساسه.

وتساءل وزير الامن عن دوافع بعض الاشخاص في لجوئهم لنشر الاكاذيب لتحقيق اهداف سياسية؟

ولفت الى ان البعض نشر بيانا باسم آية الله نورمفيدي (ممثل قائد الثورة في محافظة كلستان وامام جمعة كركان) الا ان نورمفيدي احتج على هذه الخطوة ونشر بيانا لتكذيبه على موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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