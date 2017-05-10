بعثت رئيسة مؤسسة البيئة في ايران السيدة معصومة ابتكار رسالة الى رئيس البيئة لدى الامم المتحدة اريك سولهايم مؤكدة فيها دعم ايران المعنوي لتنفيذ مشروع زراعة مليون شجرة في فلسطين؛ داعية المنظمة الاممية الى مساندة هذا المشروع.

واشارت ابتكار في رسالتها الى بيان سفارة فلسطين في طهران بشأن الحفاظ عن الطبيعة وزراعة مليون شجرة في فلسطين، مؤكدة للمسؤول الاممي ان الشعب الفلسطيني يمر لنحو 70 عاما بظروف الحرب والانفلات الامني اثر ممارسات الكيان الصهيوني، ما تسبب في دمار كبير للبيئة الطبيعية والانسانية في هذا البلد.

وشددت المسؤولة الايرانية على اهمية دور الامم المتحدة في سياق تخفيف حدة المخاطر الناجمة عن الحروب التي تهدد سلامة البيئة والمساهمة الفاعلة في هذا الخصوص.

وفيما اكدت دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية المعنوي لمشروع زراعة الاشجار، دعت ابتكار في ختام رسالتها، المسؤول الاممي الى تقديم المساندة اللازمة وفي اطار المسؤولية التي تحملها الامم المتحدة لهذا مشروع.