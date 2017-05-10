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رقم الخبر: 193335 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:32 الاقسام: محليات  
إقليم كردستان العراق يقدم تسهيلات زيارة خاصة للايرانيين

إقليم كردستان العراق يقدم تسهيلات زيارة خاصة للايرانيين

اعلن مدير عام مكتب العلاقات بين اقليم كردستان العراق و الجمهورية الاسلامية الايرانية «عبدالله اكره» ، ان حكومة اقليم كردستان و بايعاز من رئيس حكومة الاقليم، ستعمل على تقديم تسهيلات زيارة خاصة للايرانيين.

واضاف اكره يوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا، ان مدة اقامة الايرانيين في الاقليم ستزداد الى ضعفين لتبلغ من 15 يوما الى 30 يوما.

واوضح كما ان الاجهزة المعنية ستقوم بخفض تكاليف إصدار بطاقات الاقامة وتسريع عمليات الاقامة للايرانيين.

وتابع اكره قائلا، ان اقليم كردستان العراق يولي اهمية خاصة لتعزيز السياحة وهذا ما دفعنا الى تقديم هذه التسهيلات للرعايا الايرانيين.

يذكر ان مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق دعا مؤخرا خلال الموتمر الدولي للسياحة في اربيل، كافة الاجهزة المعنية بالسياحة بما فيها الاجهزة الامنية الى تسهيل ظروف زيارة الاقليم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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