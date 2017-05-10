أشار محافظ كلستان حسن صادقلو الى تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب حادثة انفجار المنجم في المحافظة والتي راح ضحيتها عشرات العمال وإصابة عشرات آخرين.

والتقى محافظ كلستان حسن صادقلو بعوائل عدد من ضحايا المنجم المنكوب حيث شدّد على ضرورة تقديم الرعاية الكاملة لعوائل وأبناء الضحايا.

ولفت صادقلو الى أن الحكومة قد خصصت مبالغ مالية لكل عائلة من عوائل العمّال كتعويضات أوليّة وقال:"نتحرّك في هذا المجال بتوجيهات قائد الثورة من أجل التعويض على المتضررين من حادثة المنجم".

ونوه صادقلو الى انه تم تشكيل لجنة تقصيّ حقائق لمعرفة الأسباب وراء حادثة المنجم وتحديد المسؤول عن هذه الحادثة من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ووقع انفجار في منجم للفحم في محافظة كلستان شمال شرق ايران الأربعاء الماضي ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 من عمال المنجم.