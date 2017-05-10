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رقم الخبر: 193333 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:27 الاقسام: محليات  
لجنة الأمن القومي تبحث آخر التطورات الاقليمية بحضور جابري انصاري

لجنة الأمن القومي تبحث آخر التطورات الاقليمية بحضور جابري انصاري

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي سيد حسين نقوي حسيني عن إيفاد سفراء ايران الجدد الى كل من العراق وسوريا وسلطنة عمان؛ لافتا في تصريح لمراسل ارنا الى تاجيل صدور الحكم بحق الشيخ عيسى قاسم.

واوضح نقوي حسيني، ان اجتماع اللجنة عقد بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري، ومدير عام وحدة الخليج الفارسي لدى الوزارة محمد فرازمند وذلك بهدف بحث القضايا الاقليمية.

وتطرق المتحدث باسم اللجنة النيابية للامن القوم والسياسة الخارجية الى موضوع الزوار الايرانيين العالقين في الحدود المشتركة بين ايران وباكستان؛ لافتا الى تصريحات مدير عام الشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية الايرانية محمد جواد رسولي والذي اكد حل مشكلة هؤلاء الزوار بفضل جهود السفير الايراني لدى باكستان وايفاد فريق حكومي من هذا البلد.

علي صعيد اخر، اشار نقوي حسيني الى تصريحات جابري انصاري بشأن وثيقة أستانة حول تاسيس 4 مناطق لتخفيف حدة التوتر على الشريط الغربي السوري.

واردف قائلا، ان جابري انصاري اكد بأن الهدف هو تخفيف حدة التوتر في مناطق مختلفة بسوريا؛ مبينا ان روسيا وايران وتركيا ستكون المسؤولة عن تنفيذ وضمان تنفيذ هذه الوثيقة.

الى ذلك تطرق المتحدث باسم اللجنة النيابية للامن القومي والسياسة الخارجية الى محاكمة الشيخ عيسى قاسم، وقال ان التقارير الواردة تشير الى تاجيل صدور الحكم لثلاثة اسابيع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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