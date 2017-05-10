وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اتصل مساء الاثنين هاتفيا مع نظيرته الكندية كريستينا فريلاند، للبحث حول السماح للرعايا الايرانيين في كندا بالاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وافادت وزارة الخارجية الايرانية ان ظريف اشار في هذا الاتصال الهاتفي الى المطالب المتكررة للرعايا الايرانيين المقيمين في كندا بشان اجراء انتخابات الرئاسة الايرانية في هذا البلد وضرورة تلبية مطالبهم هذه وقال: إن الايرانيين المقيمين في خارج البلاد كالمواطنين في الداخل تحدوهم رغبة كبيرة للمشاركة في تقرير مصير مستقبل بلادهم عبر المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

بدورها اشارت وزيرة الخارجية الكندية الى الوجود الايجابي للجالية الايرانية المثقفة في كندا وقالت: إن الحكومة الكندية تدرك اهمية اقامة انتخابات رئاسة الجمهورية في كندا للايرانيين المقيمين ولكن ينبغي دراسة بعض الامور التقنية ومعالجتها في الظروف الراهنة وفي ظل عدم وجود علاقات سياسية وعدم نشاط المقرات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في كندا والضوابط الداخلية حول اجراء الانتخابات لمواطني سائر الدول.

وفي وقت سابق اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ومساعد الخارجية للشؤون القنصلية حسن قشقاوي، الى المتابعات المنجزة لاقامة الانتخابات الرئاسية الايرانية في كندا من اجل مشاركة ابناء الجالية الايرانية فيها، وقالا بان الجهود تبذل في هذا السياق عبر مكتب الممثلية الايرانية في منظمة الامم المتحدة.

ونوه قشقاوي الى توجيه مذكرة رسمية للبعثة الدبلوماسية الكندية في نيويورك واضاف، انه فضلا عن ذلك فقد جرت اتصالات بين زملائنا في مكتب الامم المتحدة في نيويورك وبين نظرائهم الكنديين، حيث طلبنا من الحكومة الكندية في هذه المذكرة بان يمهدوا لإجراء هذه الانتخابات في كندا احتراما للديمقراطية واهتماما بحقوق المواطنة للرعايا الايرانيين في كندا، من اجل توفير الارضية لمشاركتهم في هذه الانتخابات.