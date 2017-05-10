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رقم الخبر: 193331 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:22 الاقسام: محليات  
امين الملتقى الفكري لوحدة العالم الاسلامي: لابد من استخدام طاقات العالم الاسلامي لتعزيز الوحدة

امين الملتقى الفكري لوحدة العالم الاسلامي: لابد من استخدام طاقات العالم الاسلامي لتعزيز الوحدة

أكد أمين الملتقى الفكري الاول لتنفيذ استراتيجية دبلوماسية الوحدة في العالم الاسلامي، ان إقامة هذا المؤتمر تأتي في إطار استخدام وتعاضد جميع الطاقات لتعزيز الوحدة.

وخلال الملتقى الفكري الاول لتنفيذ استراتيجية دبلوماسية الوحدة في العالم الاسلامي، المنعقد في كلية الادارة بجامعة طهران، قال محمد ناظمي اردكاني، الاربعاء: إن الهدف من هذا المؤتمر، ايجاد تفاهم اجمالي بين النخب والمفكرين فيما يرتبط بالحياة الاسلامية الطيبة ودبلوماسية الوحدة والتمدن الاسلامي.

وأضاف: من اجل تنفيذ هذه الخطة، تم حتى الآن تشكيل اتحاد علماء المقاومة واتحاد النساء المسلمات، حيث كان لهما نشاط مؤثر، ومن المقرر ان يتم تشكيل 14 اتحادا آخر في هذا الاطار.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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