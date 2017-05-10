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رقم الخبر: 193330 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:19 الاقسام: دوليات  
صحيفة: ترامب قرر تأجيل نقل السفارة الأميركية إلى القدس

صحيفة: ترامب قرر تأجيل نقل السفارة الأميركية إلى القدس

قالت مصادر إسرائيلية: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر تأجيل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

ونقلت صحيفة (معاريف) العبرية، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية لم تحدد هويتها، إن البيت الأبيض أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بقراره هذا.

ومنذ قرار الكونغرس الأميركي في العام 1995 نقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على توقيع قرارات بتأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد وقّع آخر هذه القرارات في نهاية العام الماضي، والذي تنتهي مدته نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن ترامب قرر توقيع القرار أيضاً، ما يعني تأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر إضافية.

ولكن مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، نفى علمه بقرار ترامب هذا.

ونقلت صحيفة (الجروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن مكتب نتنياهو قوله: موقف (إسرائيل) هو أن جميع السفارات، وبخاصة السفارة الأميركية، يجب أن تكون في عاصمة (إسرائيل) القدس.

وكان الفلسطينيون والعديد من الدول العربية والإسلامية قد احتجوا على نية البيت الأبيض نقل السفارة إلى القدس.

ويريد الفلسطينيون، القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية على حدود 1967.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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