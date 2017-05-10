قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغريني: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت خمس مرات احترام طهران للإتفاق النووي الذي انتقده ترامب.

وتابعت موغريني خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي، الثلاثاء، شاركت فيه السفيرة الاميركية نيكي هايلي: إن الإتفاق الايراني سجل نقطة في الحد من انتشار الاسلحة النووية وحسن امن الجميع في المنطقة واوروبا والعالم.

ودعت فيديريكا موغريني الثلاثاء، الولايات المتحدة الى المضي في تمويل وكالات الامم المتحدة، معتبرة ان هذا الأمر أكثر أهمية للسلام من النفقات العسكرية.

وقالت: اريد ان اكون واضحة واتوجه مباشرة الى اصدقائنا الاميركيين، من المهم بالنسبة الينا ان نستمر جميعا في تمويل وكالات الامم المتحدة، فهي مهمة للسلام في العالم بمقدار ما هي مهمة نفقات الدفاع واحيانا اكثر.

وأعلن البيت الابيض انه ينوي القيام باقتطاعات كبيرة في المساهمات الاميركية في الامم المتحدة، كما تعهد بـ (زيادة تأريخية) في نفقات الدفاع.

والولايات المتحدة اكبر مساهم في الامم المتحدة مع 22% من الموازنة (4ر5 مليار دولار) وحوالى 29% من موازنة عمليات حفظ السلام (9ر7 مليار دولار).

وقالت موغريني: إن دعم الامم المتحدة يمثل للاتحاد الاوروبي (استثمارا أساسيا لضمان أمننا)، مشيرة الى ان المساهمات الطوعية للدول الاوروبية تغطي نصف الموازنة الاجمالية للامم المتحدة.

واضافت: إن الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي (تستثمر بفخر وبطريقة ذكية) في برنامج الاغذية العالمي ووكالة اليونيسف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).

وقالت من جهة أخرى انها تأمل في الا تنسحب الولايات المتحدة من إتفاق باريس حول المناخ كما يريد دونالد ترامب.

واوضحت: اني واثقة من ان الادارة الاميركية قادرة على ايجاد الطريق الخاصة بها من جهة، مع البقاء من جهة أخرى جزءا مما اتفق عليه العالم اجمع.