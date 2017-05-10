* صالح: هادي وحكومته غير مقبولين ومن ذهبوا إلى الرياض لن يعودوا حكاماً

أفاد مصدر عسكري بسقوط قتلى وجرحى من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في عملية نوعية ومباغتة للجيش واللجان الشعبية على مواقع لهم غرب تبة المطار بمديرية صِرواح غرب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

يأتي ذلك بعد مصرع 4 عناصر من قوات هادي في عمليات قنص متفرقة للجيش واللجان الشعبية بالمديرية ذاتها.

وفي نِهم شمال شرق اليمن، كما افادت قناة الميادين، أكد مصدر عسكري يمني قصف الجيش واللجان الشعبية بالصواريخ وقذائف المدفعية تجمعات قوات هادي بمنطقة المَجَاوِحَة بعد ساعات من استهداف تجمعاتهم بقرية الحَول وجبل الأذان ومدرسة الخَانِق بالمديرية ذاتها ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم.

وجنوباً قُتل عنصران من قوات هادي في عمليات قنص للجيش واللجان الشعبية بمنطقة الجَحمَلية شرقي تعز في ظل استمرار المواجهات وتبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين طرفي القتال بمديريتي المَخأ وذُوباب الساحليتين جنوب وغرب المحافظة وتمتد إلى مديريتي مَوزَع ومَقبَنَة المجاورتين غرباً، في ظل تحليق متواصل لطائرات التحالف السعودي، وفق ما أفاد به مصدر محلي للميادين.

هذا وشنت طائرات التحالف السعودي 3 غارات جوية استهدفت مديرية ضَورَان آنِس بمحافظة ذَمَار وسط اليمن. وامتدت الغارات الجوية لتستهدف مديريتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية بـ 6 غارات جوية متفرقة على وقع مواجهات عنيفة على امتداد الشريط الحدودي بحَرَض ومِيدي عن طريق تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي والسعودية من جهة أخرى، وأفاد مصدر عسكري للميادين بقصف الجيش واللجان الشعبية بقذائف المدفعية تجمعات قوات هادي شمال صحراء مِيدي بحجة غرب اليمن.

وعند الحدود اليمنية السعودية، كشف مصدر عسكري للميادين عن استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي بقذائف المدفعية في التبة الوسطى بمدينة الرَبُوعة وإعطاب آلية عسكرية محملة بالسلاح فيها مع قصف الجوازات بعَلب، امتداداً لموقع المِسيَال في عسير السعودية بعد استهداف بقذائف المدفعية تجمعات الجيش السعودي بموقع العُش بنجران.

كما نفذ الجيش واللجان الشعبية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع مرتزقة العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري لـ (المسيرة نت) تكبد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إثر عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان في منطقة مزوية بمديرية المتون.

في سياق متصل، وفي محافظة الجوف أيضاً، استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة العدوان في نوبة صافر ومعسكر السلان بمديرية الغيل، محققة إصابات مباشرة.

ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرين، الأربعاء، إثر استهداف تجمعاتهم في محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري لـ (المسيرة نت) بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية استهدفت تعزيزات لمرتزقة العدوان في وادي نملة بأطراف مديرية حريب القراميش، مؤكدا وقوع قتلى في صفوفهم.

سياسيا - قال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح: إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته غير مقبولين وأي حوار مع السعودية يجب أن يكون مع ممثلي الشعب.

صالح وخلال كلمة في الاجتماع التنظيمي للقطاع النسوي في (المؤتمر الشعبي العام) أكد أن من ذهبوا إلى الرياض لن يعودوا حكاماً على الشعب طالما في عروقنا دم يجري.

يأتي ذلك بعد نفي (المؤتمر الشعبي العام) في اليمن ما نشرته وكالة الأنباء السعودية عن خلافات مع حركة (أنصار الله).

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي طارق الشامي للميادين إن علي عبد الله صالح لم يجتمع اليوم (الثلاثاء) بقيادات الحزب، وأنه كان واضحاً في خطابه الأخير وتحدث عن المصير الواحد للمؤتمر الشعبي وأنصار الله.

الشامي ذكر أن صالح أكد رفضه الدخول في حوار مع السعودية وأميركا من دون أنصار الله، وأن ما نشره الاعلام السعودي يأتي في إطار محاولات السعودية لشق الجبهة الداخلية.

وأضاف الشامي أن هناك محاولات مستمرة لخلق صراعات داخلية بين المؤتمر وأنصار الله (لكنها لم ولن تنجح)، مؤكداً أنهما حريصتان على تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات.

وكانت وكالة الانباء السعودية قد زعمت بوجود صراع بين زعيم حركة انصار الله، عبدالملك الحوثي، وعلي عبدالله صالح وان الاول ينوي الشر لصالح الذي قام بتحريك وسائل اعلامه ضد الحوثي.