أعلن نواب مجلس الشورى الاسلامي في بيان لهم عن دعمهم للزعيم الديني في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وخلال الجلسة المفتوحة صباح الاربعاء، قرأ عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي، النائب احمد أمير آبادي، البيان الذي وقعه جميع نواب المجلس، دعما للزعيم الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وجاء في البيان: إن آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم زعيم الشيعة في البحرين، على اعتاب محاكمة جائرة، ولا شك ان محاكمة هذا العالم الزاهد ليست محاكمة لشخص واحد، وانما هي محاكمة ونحر لصرخة حرية شعب بأكمله.

وأضاف البيان: إن الشعب البحريني بزعامة آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم، يقاوم منذ سنوات من أجل حرياته المشروعة، الا ان محاكمة زعيم برز من صميم مجتمعه، مؤشر على عجز النظام الحاكم في البحرين، وتبعث الأمل بمستقبل ينتصر فيه الشعب البحريني.

وأعلن نواب مجلس الشورى الاسلامي تضامنهم مع شعب البحرين، واستنكروا محاكمة الشيخ عيسى احمد قاسم والتي تتم بتدخل سافر من نظام آل سعود تحت غطاء الضجة الاعلامية للاستكبار العالمي، محذرين نظام آل خليفة ونظام آل سعود من عواقب هذا الاجراء الخطير، والذي من المؤكد سيؤدي الى جرح مشاعر مسلمي العالم.

كما دعا نواب مجلس الشورى الاسلامي، جميع المسلمين واحرار العالم، الى دعم الزعيم البحريني المعارض للاستبداد.