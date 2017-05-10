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رقم الخبر: 193326 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:08 الاقسام: عربيات  
فتوى دار الإفتاء المصرية لإحياء ليلة النصف من شعبان

فتوى دار الإفتاء المصرية لإحياء ليلة النصف من شعبان

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، وَرَدَ الترغيب في إحيائها في جملةٍ من الأحاديث، منها حديث للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن أمانة الفتوى بدار الافتاء قولها: إن مشروعية إحياء ليلة النصف من شعبان ثابتة عن كثير من السلف، وهو قول جمهور الفقهاء، والأمر بإحياء تلك الليلة المباركة ورد مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فإذا كان الأمر الشرعي محتملًا لأوجهٍ متعددةٍ فإنه يكون مشروعًا فيها جميعًا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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