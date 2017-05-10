ذكرت وكالة ناسا في مُؤتمر صحفي، (إننا نواجه خطر الموت من الحطام الفضائي الذي يُمكن أن يسقط على رؤوسنا من الفضاء). رغم أن هناك العديد من الأجسام الفضائية التي تسير بعناية حول كوكبنا، إلا أن هناك كمية لا بأس بها من القطع القديمة التي تفكّكت من المركبات الفضائيّة المهجورة.

حتى الآن يُوجد ما يقرب من 6000 طن من المواد المصنوعة من قِبل الإنسان تدور في الغلاف الجوي، وهي التي من الممكن أن تسقط على الأرض.

* جسم كروي

أثناء ممارسته لرياضة المشي عام 2011، وجد روبرت دان في ولاية كولورادو جسماً كروياً شديد الحرارة داخل حفرة في الأرض، وبعد أن فحصتها ناسا، تبين أنه خزان من صاروخ روسي أطلق عام 2011. الغريب أن الخزان وُجد على الأراضي الأميركية، ما أثار شكوكاً أمنية حول طبيعة هذا الصاروخ ومساره.

* شعاع ضوئي

بينما كانت هذه المرأة تتمشى في أحد شوارع ولاية أوكلاهوما الأميركية عام 1997، أدهشها شعاع ضوئي هبط من السماء ولمس كتفها. وقد كشفت السلطات المختصة عن هذا الشيء الذي لمسها وحددت طبيعته، بوصفه حطاماً من صاروخ أطلقته ناسا في العام السابق.

* مخلفات نووية

في يناير 1978، تحطم القمر الصناعي السوفياتي كوسموس 954 في شمال كندا، مما أدى إلى تشتت المواد المُشعة من مولد الطاقة النووية في المركبة الفضائية على مدى آلاف الأمتار المُربعة. وقد تم شن حملة كبيرة من أجل العثور على المواد المُشعة، لكن لم يتم استرداد سوى 0.1% فقط من الحطام الخطير.

* أمطار من محطة فضائية

عندما بدأت محطة الفضاء ساليوت -7 في الارتفاع عن مدارها، حاول المهندسون السوفياتيون التحكم بها، لكن جهودهم فشلت، ومما أدى إلى سقوط هذه المحطة التي يبلغ وزنها 88,000 رطل (39,916 كيلوغرام)، وتعتبر واحدة من أكبر الأجسام التي صنعها البشر، حيث تناثرت أثناء سقوطها إلى شظايا معدنية فوق مدينة في الأرجنتين، حيث شاهد السكان مسارات متوهجة في السماء، لكن لحسن الحظ لم يُصب أحد بجروح.

* حوض استحمام من الفضاء