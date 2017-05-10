كشفت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية أنه تقرر إيقاف طيار عن العمل، على خلفية قيامه بأخذ قيلولة خلال رحلة جوية كانت متجهة من باكستان إلى العاصمة البريطانية لندن، وكان يوجد على متنها 305 راكب.

وأفادت تقارير إخبارية أن الطيار أمير هاشمي نام لمدة ساعتين ونصف في درجة رجال الأعمال بالطائرة، في حين أنه كان من المفترض أن يشرف على طيار متدرب خلال الرحلة، لكنه ترك الطائرة لطيار متدرب وللضابط الأول، الذي كان يتلقى تدريباً بدوره، مسؤولية قيادة الطائرة، وهو ما يخالف بروتوكولات الطيران.

ولاحظ أحد الركاب وجود قائد الطائرة نائما على أحد المقاعد، فاشتكى للمضيفة، كما قام بالتقاط صورة له ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية إيقاف ذلك الطيار عن العمل، وهي حالياً تجري تحقيقاً في الواقعة، التي حدثت في الـ26 من أبريل الماضي، التي لم يقم أي من الطيار المتدرب أو الضابط الأول بالإبلاغ عنها، لكن تم اكتشافها من خلال سجل المضيفة.